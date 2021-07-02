На Київщині 18-річну вагітну дівчину підозрюють у вбивстві матері

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В селі Велика Бугаївка у будинку під час сварки дівчина штовхнула матір і пішла спати, а вранці знайшла матір мертвою на тому ж місці

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.

Так, до відділу поліції Василькова надійшло повідомлення про те, що в селі Велика Бугаївка зникла господиня однієї із садиб. Про зникнення жінки правоохоронців сповістила її старша донька.

Слідчі встановили, що напередодні зникнення жінка разом із вагітною молодшою донькою відпочивала у сусідів та вживала спиртне. Потім родички повернулись додому, між ними виникла сварка під час якої 18-річна донька штовхнула матір і пішла спати.

Вранці дівчина прокинулась, знайшла матір мертвою. Злякавшись осуду родичів та односельчан, вона поховала матір на території домоволодіння, де правоохоронці й виявили тіло господині", - йдеться у повідомленні.

Труп було направлено на експертизу, втім з’ясувати причини смерті не вдалося через різкі гнилісні зміни. Разом з тим, слідів насильницької смерті на тілі загиблої не виявлено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження - умисне вбивство.

Раніше повідомлялось, що на Рівненщині 17-річний хлопець вбив листоношу.