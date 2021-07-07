Негода в Україні: без світла залишились дев'ять населених пунктів у трьох областях

Фото: ДСНС

Через сильні грози та пориви вітру без електроенергії в Україні залишились дев'ять населених пунктів у трьох областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС України.

Станом на 07:00 7 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені дев'ять населених пунктів у трьох областях (Київська - 7, Донецька - 1 й Кіровоградська - 1)", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, як повідомляють рятувальники, 7 липня у південних та східних областях країни очікуються грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Раніше повідомлялось, що у липні синоптики обіцяють ще одну спекотну хвилю, але поки що, на початку другого літнього місяця, температура повітря є стриманою.