У лікарні Києва померла дитина: поліцейські відкрили кримінальне провадження

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В опіковому центрі міста Києва померла малолітня дитина - хлопчик 2019 року народження. Він отримав 80% опіків тіла під час розпалювання багаття

Як передає RegioNews, деталі інциденту повідомили у поліції Київської області.

Згідно з даними правоохоронців, в селі Черевки Броварського району Київської області, під час розпалювання багаття загорілися паливно-мастильні матеріали. В результаті пожежі хлопчик отримав 80% опіків тіла.

Дитину було доставлено до опікового центру міста Києва. Від отриманих травм дитина померла", - повідомили у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення вимог пожежної безпеки, триває досудове розслідування.

У поліції закликають батьків не залишати малолітніх дітей наодинці, не розводити вогнища у присутності дітей та зберігати сірники у недоступних для дітей місцях.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківській області троє дітей госпіталізували через укуси змій.