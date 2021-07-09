В больнице Киева умер ребенок: полицейские открыли уголовное производство
В ожоговом центре города Киева умер малолетний ребенок - мальчик 2019 года рождения. Он получил 80% ожогов тела во время разжигания костра
Как передает RegioNews, детали инцидента сообщили в полиции Киевской области.
Согласно данным правоохранителей, в селе Черевки Броварского района Киевской области, во время разжигания костра загорелись горюче-смазочные материалы. В результате пожара мальчик получил 80% ожогов тела.
Ребенок был доставлен в ожоговый центр города Киева. От полученных травм ребенок скончался", - сообщили в полиции.
Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение требований пожарной безопасности, продолжается досудебное расследование.
В полиции призывают родителей не оставлять малолетних детей одних, не разводить костры в присутствии детей и хранить спички в недоступных для детей местах.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области трое детей госпитализировали из-за укусов змей.