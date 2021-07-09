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09 июля 2021, 12:16 1734

В больнице Киева умер ребенок: полицейские открыли уголовное производство

09 июля 2021, 12:16 1734
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Фото: Facebook
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В ожоговом центре города Киева умер малолетний ребенок - мальчик 2019 года рождения. Он получил 80% ожогов тела во время разжигания костра

Как передает RegioNews, детали инцидента сообщили в полиции Киевской области.

Согласно данным правоохранителей, в селе Черевки Броварского района Киевской области, во время разжигания костра загорелись горюче-смазочные материалы. В результате пожара мальчик получил 80% ожогов тела.

Ребенок был доставлен в ожоговый центр города Киева. От полученных травм ребенок скончался", - сообщили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение требований пожарной безопасности, продолжается досудебное расследование.

В полиции призывают родителей не оставлять малолетних детей одних, не разводить костры в присутствии детей и хранить спички в недоступных для детей местах.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области трое детей госпитализировали из-за укусов змей.

больница Киев дети огонь пожар полиция

 
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