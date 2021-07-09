У Києві викрили махінації в ритуальній службі: вимагали хабарі за поховання

Фото: СБУ

У Києві СБУ викрила масштабні оборудки у ритуальній службі спеціалізованого КП "Спецкомбінат ПКПО", вони вимагали хабарі за виділення місць для поховання на кладовищах Києва

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За попередніми даними слідства, декілька посадовців комунального підприємства налагодили незаконний механізм одержання грошей з громадян за надання ритуальних послуг. За різні суми хабарів учасники схеми "гарантували" людям сприяння у виділенні місць для поховання.

Встановлено, що до протиправної діяльності її організатори залучили двох посередників, які представлялися працівниками столичних кладовищ, і вимагали гроші за "послуги". Суми становили від 3 до 6 тисяч доларів за місце.

Задокументовано факт отримання зловмисниками 3 і 5 тисяч доларів за виділення двох місць на Лісовому кладовищі", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали одного з посередників під час одержання 6 тисяч доларів за виділення ще одного місця для поховання.

Наразі затриманому повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та інших учасників протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше у "Борисполі" затримали пасажира з діамантами на 2 млн грн в трусах.