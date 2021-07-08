У Києві оголосили підозру "голосіївському стрілку"
Слідчі поліції повідомили про підозру чоловікові, який 7 липня відкрив стрілянину в житловому будинку в Голосіївському районі Києва і поранив трьох людей, зокрема поліцейського
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
"Дії підозрюваного кваліфіковані як замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та замах на вбивство двох осіб (ст. 348 КК України, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі до Голосіївського районного суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, 7 липня в Голосіївському районі столиці сталася стрілянина, внаслідок чого постраждали правоохоронці. Згодом "голосіївського стрілка" затримали.