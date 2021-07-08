В Киеве объявили подозрение "голосеевскому стрелку"
Следователи полиции сообщили о подозрении мужчине, который 7 июля открыл стрельбу в жилом доме в Голосеевском районе Киева и ранил трех человек, в том числе полицейского
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"Действия подозреваемого квалифицированы как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст. 348 УК Украины, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в Голосеевский районный суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 7 июля в Голосеевском районе столицы произошла стрельба, в результате чего пострадали правоохранители. Впоследствии "голосеевского стрелка" задержали.