Київрада погодила знесення пам'ятника на честь дружби з Москвою
Депутати Київради на засіданні 8 липня проголосували за демонтаж пам'ятного знаку, встановленого в 2001 році на честь дружби між містами Києвом і Москвою
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Политика страны".
За це рішення проголосували 72 депутати зі 120.
Зазначимо, що пам'ятний знак розташований на території Голосіївського району столиці, який раніше називався Московським.
Не голосувала в повному складі тільки фракція ОПЗЖ.
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