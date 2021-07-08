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08 липня 2021, 12:44 1473

Київрада погодила знесення пам'ятника на честь дружби з Москвою

08 липня 2021, 12:44 1473
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Фото з відкритих джерел
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Депутати Київради на засіданні 8 липня проголосували за демонтаж пам'ятного знаку, встановленого в 2001 році на честь дружби між містами Києвом і Москвою

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Политика страны".

За це рішення проголосували 72 депутати зі 120.

Зазначимо, що пам'ятний знак розташований на території Голосіївського району столиці, який раніше називався Московським.

Не голосувала в повному складі тільки фракція ОПЗЖ.

Нагадаємо, раніше ОАСК зобов'язав Міноборони реставрувати будинок Сікорського в Києві.

Україна Київ Москва ОПЗЖ пам'ятник

 
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