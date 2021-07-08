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08 июля 2021, 12:44 1608

Киевсовет согласовал снос памятника в честь дружбы с Москвой

08 июля 2021, 12:44 1608
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Фото из открытых источников
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Депутаты Киевсовета на заседании 8 июля проголосовали за демонтаж памятного знака, установленного в 2001 году в честь дружбы между городами Киевом и Москвой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Политика страны".

За данное решение проголосовали 72 депутата из 120.

Отметим, что памятный знак находится на территории Голосеевского района столицы, который раньше назывался Московским.

Не голосовала в полном составе только фракция ОПЗЖ.

Напомним, ранее ОАСК обязал Минобороны реставрировать дом Сикорского в Киеве.

Украина Киев Москва ОПЗЖ памятник

 
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