Киевсовет согласовал снос памятника в честь дружбы с Москвой
Депутаты Киевсовета на заседании 8 июля проголосовали за демонтаж памятного знака, установленного в 2001 году в честь дружбы между городами Киевом и Москвой
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Политика страны".
За данное решение проголосовали 72 депутата из 120.
Отметим, что памятный знак находится на территории Голосеевского района столицы, который раньше назывался Московским.
Не голосовала в полном составе только фракция ОПЗЖ.
Напомним, ранее ОАСК обязал Минобороны реставрировать дом Сикорского в Киеве.
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