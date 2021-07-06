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06 липня 2021, 13:02 8

У Києві неадекватний чоловік з ножем погрожував патрульним

06 липня 2021, 13:02 8
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Фото: скріншот відео
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У Солом'янському районі столиці напівголий чоловік поводився неадекватно, погрожуючи ножем в сторону п'яти патрульних поліцейських. Чоловіка вдалось повалити на землю та вилучити у нього ніж

Як передає RegioNews, відповідне відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

За даними очевидців події, інцидент стався на вулиці Ушинського, а сам момент затримання чоловіка вдалось зняти на камеру пасажирам автомобіля, який намагався виїхати з місця події.

Як видно на відео, чоловіка оточили кілька правоохоронців, однак він продовжував погрожувати та кидатися з ножем на присутніх патрульних. Чоловіка вдалось заспокоїти лише після того, як один із патрульних взяв довгу палицю і почав бити нападника по ногах. Після того, як чоловік впав, з його рук вибили ніж та скрутили.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві чоловік вдарив ножем у живіт працівника швидкої медичної допомоги, в результаті чого потерпілого з пораненням госпіталізували до лікарні.

Київ зброя поліція затримання напад

 
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