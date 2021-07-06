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06 июля 2021, 13:02 8

В Киеве неадекватный мужчина с ножом угрожал патрульным

06 июля 2021, 13:02 8
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Фото: скриншот видео
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В Соломенском районе столицы полуголый мужчина вел себя неадекватно, угрожая ножом в сторону пяти патрульных полицейских. Мужчину удалось повалить на землю и изъять у него нож

Как передает RegioNews, соответствующее видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

По данным очевидцев происшествия, инцидент произошел на улице Ушинского, а сам момент задержания мужчинs удалось снять на камеру пассажирам автомобиля, который пытался уехать с места происшествия.

Как видно на видео, мужчину окружили несколько правоохранителей, однако он все равно продолжал угрожать и бросаться с ножом на присутствующих патрульных. Мужчину удалось успокоить лишь после того, как один из патрульных взял длинную палку и начал бить нападавшего по ногам. После того как мужчина упал, из его рук выбили нож и скрутили.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина ударил ножом в живот работника скорой медицинской помощи, в результате чего пострадавшего с ранением госпитализировали в больницу.

Киев оружие полиция задержание нападение

 
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