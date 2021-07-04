У Харкові п'яний водій влетів у припарковані авто: є постраждалі
У неділю, 4 липня, п'яний водій влаштував масштабну ДТП в Харкові, внаслідок якої постраждали двоє людей
Про це пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Труха".
ДТП сталася на Олександрівському проспекті.
За словами очевидців, нетверезий водій за кермом Hyundai на великій швидкості влетів у припарковані авто, і від удару вилетів на тротуар.
В результаті ДТП постраждали дві жінки, яких в несвідомому стані госпіталізували в лікарню.
Нагадаємо, дням на Львівщині в аварії загинув 11-річний водій BMW.
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