У Харкові п'яний водій влетів у припарковані авто: є постраждалі

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У неділю, 4 липня, п'яний водій влаштував масштабну ДТП в Харкові, внаслідок якої постраждали двоє людей

Про це пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Труха".

ДТП сталася на Олександрівському проспекті.

За словами очевидців, нетверезий водій за кермом Hyundai на великій швидкості влетів у припарковані авто, і від удару вилетів на тротуар.

В результаті ДТП постраждали дві жінки, яких в несвідомому стані госпіталізували в лікарню.

Нагадаємо, дням на Львівщині в аварії загинув 11-річний водій BMW.