У транспорті столиці більше не буде кондукторів

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З 1 липня в наземному транспорті Києва немає кондукторів. Киян поступово переводять на електронну систему оплати

Про це пише RegioNews з посиланням на "Сьогодні".

Раніше пасажири купували у кондукторів квитки на проїзд у трамваях, автобусах і тролейбусах, проте тепер посаду кондуктора скасували.

Як повідомили в "Київпастранс", штат кондукторів налічував до тисячі осіб. Частина співробітників тепер стануть контролерами і перевірятимуть оплату проїзду в міському транспорті.

Втім, як зазначили на підприємстві, частину кондукторів довелося звільнити остаточно, бо вони не підходили на посаду контролера за віком.

Раніше повідомлялося, що електронний квиток на транспорт у столиці запрацює аж через півтора року.