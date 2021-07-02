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02 липня 2021, 10:59 671

У транспорті столиці більше не буде кондукторів

02 липня 2021, 10:59 671
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Фото з відкритих джерел
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З 1 липня в наземному транспорті Києва немає кондукторів. Киян поступово переводять на електронну систему оплати

Про це пише RegioNews з посиланням на "Сьогодні".

Раніше пасажири купували у кондукторів квитки на проїзд у трамваях, автобусах і тролейбусах, проте тепер посаду кондуктора скасували.

Як повідомили в "Київпастранс", штат кондукторів налічував до тисячі осіб. Частина співробітників тепер стануть контролерами і перевірятимуть оплату проїзду в міському транспорті.

Втім, як зазначили на підприємстві, частину кондукторів довелося звільнити остаточно, бо вони не підходили на посаду контролера за віком.

Раніше повідомлялося, що електронний квиток на транспорт у столиці запрацює аж через півтора року.

Україна Київ транспорт плата Столиця

 
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