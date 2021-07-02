У транспорті столиці більше не буде кондукторів
З 1 липня в наземному транспорті Києва немає кондукторів. Киян поступово переводять на електронну систему оплати
Про це пише RegioNews з посиланням на "Сьогодні".
Раніше пасажири купували у кондукторів квитки на проїзд у трамваях, автобусах і тролейбусах, проте тепер посаду кондуктора скасували.
Як повідомили в "Київпастранс", штат кондукторів налічував до тисячі осіб. Частина співробітників тепер стануть контролерами і перевірятимуть оплату проїзду в міському транспорті.
Втім, як зазначили на підприємстві, частину кондукторів довелося звільнити остаточно, бо вони не підходили на посаду контролера за віком.
Раніше повідомлялося, що електронний квиток на транспорт у столиці запрацює аж через півтора року.
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