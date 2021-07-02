В общественном транспорте Киева исчезнут бумажные билеты
Уже вскоре все бумажные талоны на проезд исчезнут из обращения в общественном транспорте столицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеканал "Киев".
В частности, по словам главы пресс-службы "Киевпастранса" Олега Грищака, из обращения исчезнут бумажные талоны для проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях.
Воспользоваться ими можно будет только до 17 июля. После этого проехать в общественном транспорте можно будет только по QR-билету или карточке, которая пополняется на определенное количество поездок.
Напомним, с 1 июля в наземном транспорте Киева нет кондукторов. Киевлян постепенно переводят на электронную систему оплаты проезда.
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