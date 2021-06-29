Київський центр вакцинації в МВЦ працюватиме п'ять днів на цьому тижні

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У Міжнародному виставковому центрі, на базі якого створено центр масової вакцинації населення, щеплення робитимуть п'ять днів, з 30 червня до 4 липня

Як передає RegioNews, про це повідомляє сервіс helsi.me у Telegram.

Вакцинація у МВЦ цього тижня буде тривати 5 днів - від 30 червня до 4 липня" - йдеться у повідомленні.

Щеплення робитимуть вакциною Coronavac/Sinovac Biotech.

Нагадаємо, раніше головний санлікар Кузін заявив, що всі вакцини проти COVID-19, які є на ринку, ефективні проти штаму "Дельта”.