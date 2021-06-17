У "Київавтодорі" проводять обшуки у справі про несплату податків

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У четвер, 17 червня, Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводить обшуки у службових приміщеннях "Київавтодору"

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, обшуки проводяться в межах кримінального провадження, розпочатого через умисну несплату податків під час проведення робіт з реконструкції та ремонту доріг на суму понад 30 млн гривень, пише RegioNews.

Повідомляється, що підрядна організація, яка проводила в 2019-2020 роках роботи з будівництва та реконструкції мостів і шляхопроводів у м.Києві, зокрема шляхопроводу на перетині проспектів Комарова і Леся Курбаса над залізницею Київ-Волинський-Святошино на суму 413 млн грн, вказувала в документації субпідрядників з ознаками фіктивності.

"Зазначена підрядна організація, діючи в змові з посадовими особами КК "Київавтодор", зазначала у фінансовій документації реквізити підприємств з ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволило піти від сплати податків в особливо великих розмірах і завищити реальну вартість ремонтних робіт", - вказується в повідомленні.

17 червня на підставі постанови суду за адресою офісних приміщень "Київавтодору" розпочато обшуки з метою пошуку первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних злочинів.

Нагадаємо, 27 травня працівники Державної фіскальної служби та Київська міська прокуратура провели обшуки на КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" за фактом ухилення від сплати податків під час будівництва Подільського мосту

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