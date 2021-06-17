14:59  17 июня
В "Киевавтодоре" проводят обыски по делу о неуплате налогов
14:33  17 июня
Рада увеличила территорию города Миргород Полтавской области
08:09  17 июня
На Донбассе стреляли вблизи восьми населенных пунктов: есть травмированный
UA | RU
UA | RU
17 июня 2021, 14:59 129

В "Киевавтодоре" проводят обыски по делу о неуплате налогов

17 июня 2021, 14:59 129
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В четверг, 17 июня, Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ДФС в г. Киеве проводит обыски в служебных помещениях "Киевавтодора"

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, обыски проводятся в рамках уголовного производства, начатого из-за умышленной неуплаты налогов во время проведения работ по реконструкции и ремонту дорог на сумму более 30 млн гривен, пишет RegioNews.

Сообщается, что подрядная организация, проводившая в 2019-2020 годах работы по строительству и реконструкции мостов и путепроводов в г. Киеве, в частности путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса над железной дорогой Киев-Волынский-Святошино на сумму 413 млн грн, указывала в документации субподрядчиков с признаками фиктивности.

"Указанная подрядная организация, действуя в сговоре с должностными лицами КК "Киевавтодор", отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило уйти от уплаты налогов в особо крупных размерах и завысить реальную стоимость ремонтных работ", - указывается в сообщении.

17 июня на основании постановления суда по адресу офисных помещений "Киевавтодора" начаты обыски с целью поиска первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Напомним, 27 мая работники Государственной фискальной службы и Киевская городская прокуратура провели обыски на КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" по факту уклонения от уплаты налогов при строительстве Подольского моста

Читайте также: Обыски в коммунальных предприятиях Киева. Что будет дальше?

Киев

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua