В "Киевавтодоре" проводят обыски по делу о неуплате налогов

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В четверг, 17 июня, Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ДФС в г. Киеве проводит обыски в служебных помещениях "Киевавтодора"

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, обыски проводятся в рамках уголовного производства, начатого из-за умышленной неуплаты налогов во время проведения работ по реконструкции и ремонту дорог на сумму более 30 млн гривен, пишет RegioNews.

Сообщается, что подрядная организация, проводившая в 2019-2020 годах работы по строительству и реконструкции мостов и путепроводов в г. Киеве, в частности путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса над железной дорогой Киев-Волынский-Святошино на сумму 413 млн грн, указывала в документации субподрядчиков с признаками фиктивности.

"Указанная подрядная организация, действуя в сговоре с должностными лицами КК "Киевавтодор", отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило уйти от уплаты налогов в особо крупных размерах и завысить реальную стоимость ремонтных работ", - указывается в сообщении.

17 июня на основании постановления суда по адресу офисных помещений "Киевавтодора" начаты обыски с целью поиска первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Напомним, 27 мая работники Государственной фискальной службы и Киевская городская прокуратура провели обыски на КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" по факту уклонения от уплаты налогов при строительстве Подольского моста

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