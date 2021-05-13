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Володимир Фесенко політолог [email protected]
13 травня 2021, 17:26 31

Обшуки в комунальних підприємствах Києва. Що буде далі?

13 травня 2021, 17:26 31
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Ключове слово останніх двох днів - обшуки. Обшуки у Медведчука, у Тупицького, в офісах комунальних підприємств Києва і ряду київських чиновників
Ключове слово останніх двох днів - обшуки. Обшуки у Медведчука, у Тупицького, в офісах комунальних підприємств Києва і ряду київських чиновників
kyiv.gp.gov.ua
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По Київській ситуації є дві паралельні проблеми, які відносно самостійні, але політично між собою пов'язані.

Проблема перша - корупція в комунальних підприємствах Києва. Думаю, що мало хто сумнівається, що така корупція була, є і буде. І це стосується не тільки Києва, а багатьох, якщо не більшості великих і малих міст нашої країни. І команди мерів, і їх союзники в міськрадах, і різні великі чиновники заробляють на міському господарстві, комунальних підприємствах і міському бюджеті. І це усталена і дуже масштабна практика. Питання тільки в масштабах "заробляння", очевидності (або нахабстві) у використовуваних схемах. По Києву зазначу, що останнім часом ситуація явно стало погіршуватися. Знаю і з власного досвіду, і по реакції багатьох знайомих - дуже багато питань і критики по роботі Київміськсвітла (взагалі по оплаті електроенергії), по водоканалу. Ну а останні місяці ми спостерігаємо дуже багато дивних ситуацій з ремонтом доріг в столиці України (наприклад, ремонт тих же самих доріг, які ремонтувалися і в минулому році). Припускаю, що скарг і звернень в різні інстанції з усіх цих приводів останнім часом було чимало. Але це об'єктивна і перманентна ситуація, і не тільки в Києві. Просто в Києві масштаби (в тому числі і бюджетні) набагато більше.

Проблема друга - політичні відносини мера Києва і центральної влади. Останні тижні явно спостерігалося загострення в цих відносинах. Не буду в даному випадку стосуватися причин такого загострення (версії різні називають). Але в цьому контексті треба розуміти, що у центральної влади інструментів впливу набагато більше, ніж у мера Києва. І досить скористатися тими об'єктивними проблемами (і слабкими місцями), про які я згадав вище. І обшуки - це традиційний інструмент впливу. Як ми бачимо, не тільки на київську владу.

Що буде далі? Якщо в київських комунальних підприємствах будуть виявлені серйозні порушення і зловживання, то це може стати приводом для звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської держміськадміністрації (КМДА), і призначення на цю посаду креатури офісу Президента. Тоді в Києві виникне двовладдя. Можливе повернення до ідеї закріплення такого двовладдя в законі про Київ столиці України. А можливий і компромісний варіант. Після сплеску протистояння конфліктуючі сторони знайдуть взаєморозуміння. Таке у нас також часто бувало.

Але на що зверну увагу. Навряд чи доцільно для Банкової починати зараз політичні війни одночасно відразу на декількох напрямках (Кличко, Медведчук, Тупицький, олігархи, і т.д. і т. п.). Це було б занадто ризиковано і необачно.

Київ Віталій Кличко обшуки

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