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13 червня 2021, 12:56 1014

У столиці з озера дістали тіло жінки

13 червня 2021, 12:56 1014
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Фото з відкритих джерел
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У Києві з озера Тельбін, що у Дніпровському районі столиці, дістали тіло жінки

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Головного управління ДСНС України.

13 червня о 07:26 рятувальникам надійшло повідомлення про виявлене тіло людини на озері. Водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення, прибувши до місця виклику, побачили на відстані 6 м від берега на поверхні води тіло жіночої статі.

Бійці за допомогою рятувального спорядження дістали з води тіло жінки 1980 року народження і передали правоохоронним органам. Вони ж і мають встановити причини і обставини трагічного випадку.

Нагадаємо, що на Прикарпатті дитина потонула у річці.

Україна Київ рятувальники ДСНС Озеро

 
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