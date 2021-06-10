Киевсовет изменил порядок представления и рассмотрения электронных петиций
Киевсовет уменьшил количество подписей, необходимых для поддержки Электронной петиции
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт КГГА.
Для рассмотрения петиции необходимо набрать 6 тысяч голосов за 60 дней. Ранее порог составлял 10 тысяч за 90 дней.
Авторизоваться на сайте электронных петиций можно с помощью карточки киевлянина, Bank-ID и Mobile-ID, электронной цифровой подписи.
Киевсовет начинает работу с Министерством цифровой трансформации, чтобы функционал Электронных петиций Киева был доступен на государственном портале "Дия".
Напомним, недавно Киевсовет передал Сквер Небесной Сотни в коммунальную собственность.
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