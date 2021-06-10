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10 июня 2021, 17:11 79

Киевсовет изменил порядок представления и рассмотрения электронных петиций

10 июня 2021, 17:11 79
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Фото из открытых источников
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Киевсовет уменьшил количество подписей, необходимых для поддержки Электронной петиции

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт КГГА.

Для рассмотрения петиции необходимо набрать 6 тысяч голосов за 60 дней. Ранее порог составлял 10 тысяч за 90 дней.

Авторизоваться на сайте электронных петиций можно с помощью карточки киевлянина, Bank-ID и Mobile-ID, электронной цифровой подписи.

Киевсовет начинает работу с Министерством цифровой трансформации, чтобы функционал Электронных петиций Киева был доступен на государственном портале "Дия".

Напомним, недавно Киевсовет передал Сквер Небесной Сотни в коммунальную собственность.

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