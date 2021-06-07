Розбивали яйця на голові: у Києві підлітки знущалися над 12-річною дівчинкою

Скріншот

У столиці 12-річна дитина стала жертвою булінгу - її публічно принизили підлітки, знімали все на телефони й оприлюднили відео і фото в мережі

Про це розповіла мати дитини у Facebook, пише RegioNews.

Зазначається, що дівчинка поїхала гуляти з друзями на Поштову площу. Там їй розбили яйця на голові і публічно образили.

"Її сім разів ударили по голові і, на щастя, вона змогла дістатися додому і лягти спати. Пізніше я отримала кілька відео від свого старшого сина, які почали розсилати по різних каналах, хвалячись публічним буллінгом і нападом", – розповіла мати.

Як виявилося, шестеро підлітків домовилися заздалегідь, купили яйця, покликали дівчинку гуляти. Коли вони зустрілися, то відібрали телефон, почали принижувати і нападати, паралельно знімаючи все на свої телефони.

"Відео закинули пізніше в канали Телеграма та Інстаграма. У Каті зафіксована закрита черепно-мозкова травма і струс мозку. Ми подали заяву до Подільського районного управління поліції і готові стояти за свою безпеку і далі", – додала мама дитини

За її словами, зараз з дівчинкою працює психолог і вона відновлюється в домашньому режимі. А на підлітків написали заяву в поліцію. Однак, дитині продовжують надходити погрози.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі школярка звела рахунки з життям через булінг.