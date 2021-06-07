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07 июня 2021, 18:09 1043

Разбивали яйца на голове: в Киеве подростки издевались над 12-летней девочкой

07 июня 2021, 18:09 1043
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В столице 12-летний ребенок стал жертвой биллинга - ее публично унизили подростки, снимали все на телефоны и обнародовали видео и фото в сети

Об этом рассказала мать ребенка в Facebook, пишет RegioNews.

Отмечается, что девочка поехала гулять с друзьями на Почтовую площадь. Там ей разбили яйца на голове и публично оскорбили.

"Ее семь раз ударили по голове и, к счастью, она смогла добраться домой и лечь спать. Позже я получила несколько видео от своего старшего сына, которые начали рассылать по разным каналам, хвастаясь публичным буллингом и нападением",- рассказала мать.

Как оказалось, шестеро подростков договорились заранее, купили яйца, позвали девочку гулять. Когда они встретились, то отобрали телефон, начали унижать и нападать, параллельно снимая все на свои телефоны.

"Видео забросили позже в каналы Телеграмма и Инстаграма. У Кати зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Мы подали заявление в Подольское районное управление полиции и готовы стоять за свою безопасность и дальше", - добавила мама ребенка

По ее словам, сейчас с девочкой работает психолог и она восстанавливается в домашнем режиме. А на подростков написали заявление в полицию. Однако, ребенку продолжают поступать угрозы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье школьница свела счеты с жизнью из-за булинга.

Украина криминал Киев дети буллинг

 
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