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29 травня 2021, 14:46 610

У центрі Києва на тротуар впала частина балкона старої будівлі

29 травня 2021, 14:46 610
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Фото: з відкритих джерел
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З балкона п'ятого поверху дореволюційної будівлі відвалилася частина конструкції. Уламки впали на тротуар, але в результаті події ніхто не постраждав

Як передає RegioNews, про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний".

Відзначається, що інцидент стався на вул. Пушкінська, 9. На відео з місця події видно, що прямо над тротуаром на балконі висить ще одна деталь, яка в будь-який момент може впасти.

У момент події під балконом ніхто не проходив, тому обійшлося без жертв. Незважаючи на це, пішоходам рекомендують бути дуже обережними на даній ділянці дороги.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Києва, на вулиці Пушкінській, прорвало трубу, внаслідок чого потоки хлинули через всю вулицю.

Київ ремонт Будинок обвал вулиця

 
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