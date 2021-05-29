У центрі Києва на тротуар впала частина балкона старої будівлі
З балкона п'ятого поверху дореволюційної будівлі відвалилася частина конструкції. Уламки впали на тротуар, але в результаті події ніхто не постраждав
Як передає RegioNews, про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний".
Відзначається, що інцидент стався на вул. Пушкінська, 9. На відео з місця події видно, що прямо над тротуаром на балконі висить ще одна деталь, яка в будь-який момент може впасти.
У момент події під балконом ніхто не проходив, тому обійшлося без жертв. Незважаючи на це, пішоходам рекомендують бути дуже обережними на даній ділянці дороги.
Нагадаємо, нещодавно у центрі Києва, на вулиці Пушкінській, прорвало трубу, внаслідок чого потоки хлинули через всю вулицю.
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