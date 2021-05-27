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27 травня 2021, 18:01 2330

На в'їзді до Києва зіткнулися шість вантажівок, є постраждалий

27 травня 2021, 18:01 2330
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Фото: Еспресо
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У четвер, 27 травня, на в'їзді до Києва на Бориспільському шосе сталася ДТП за участі шести вантажівок

Про це пише RegioNews з посиланням на "Еспресо".

Відомо, що автомобілі стояли перед світлофором та чекали на зелене світло. У цей момент вантажівка DAF на повній швидкості влетіла у задню частину вантажівки Renault.

За інерцією він врізався у МАЗ Нацгвардії, який ударив наступний МАЗ правоохоронців. Другий МАЗ, своєю чергою, ударив автомобіль DAF. і ще два авто.

Водія-винуватця внаслідок ДТП затиснуло у кабіні, його діставали рятувальники за допомогою спецінструменту.

За словами очевидців, його у тяжкому стані забрала до лікарні "швидка". Крім цього чоловіка у ДТП ніхто не постраждав.

Нагадаємо, нещодавно у Києві вантажівка наїхала на легкове авто та загорілася.

Україна Київ ДТП аварія Столиця

 
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