На в'їзді до Києва зіткнулися шість вантажівок, є постраждалий
У четвер, 27 травня, на в'їзді до Києва на Бориспільському шосе сталася ДТП за участі шести вантажівок
Про це пише RegioNews з посиланням на "Еспресо".
Відомо, що автомобілі стояли перед світлофором та чекали на зелене світло. У цей момент вантажівка DAF на повній швидкості влетіла у задню частину вантажівки Renault.
За інерцією він врізався у МАЗ Нацгвардії, який ударив наступний МАЗ правоохоронців. Другий МАЗ, своєю чергою, ударив автомобіль DAF. і ще два авто.
Водія-винуватця внаслідок ДТП затиснуло у кабіні, його діставали рятувальники за допомогою спецінструменту.
За словами очевидців, його у тяжкому стані забрала до лікарні "швидка". Крім цього чоловіка у ДТП ніхто не постраждав.
Нагадаємо, нещодавно у Києві вантажівка наїхала на легкове авто та загорілася.