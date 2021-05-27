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27 мая 2021, 18:01 2132

На въезде в Киев столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавший

27 мая 2021, 18:01 2132
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Фото из открытых источников
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В четверг, 27 мая, на въезде в столицу столкнулись шесть грузовиков

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".

На месте происшествия присутствуют нацгвардейцы. Они пытаются помочь мужчине.

"Сразу шесть грузовиков столкнулись на въезде в Киев со стороны Борисполя. Бойцы Нацгвардии, которые тоже оказались в эпицентре событий, пытаются достать водителя, которому досталось больше всего", - говорится в сообщении.

Точное количество пострадавших уточняется.

Сразу 6 грузовиков столкнулись на въезде в Киев со стороны Борисполя. Бойцы Нацгвардии, которые тоже оказались в...

Posted by Киев Оперативный on Thursday, May 27, 2021

Напомним, недавно в Киеве грузовик наехал на легковое авто и загорелся.

Украина Киев ДТП авария Столица

 
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