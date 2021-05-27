На въезде в Киев столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавший
В четверг, 27 мая, на въезде в столицу столкнулись шесть грузовиков
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".
На месте происшествия присутствуют нацгвардейцы. Они пытаются помочь мужчине.
"Сразу шесть грузовиков столкнулись на въезде в Киев со стороны Борисполя. Бойцы Нацгвардии, которые тоже оказались в эпицентре событий, пытаются достать водителя, которому досталось больше всего", - говорится в сообщении.
Точное количество пострадавших уточняется.
Сразу 6 грузовиков столкнулись на въезде в Киев со стороны Борисполя. Бойцы Нацгвардии, которые тоже оказались в...Posted by Киев Оперативный on Thursday, May 27, 2021
Напомним, недавно в Киеве грузовик наехал на легковое авто и загорелся.
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