На въезде в Киев столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавший

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В четверг, 27 мая, на въезде в столицу столкнулись шесть грузовиков

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".

На месте происшествия присутствуют нацгвардейцы. Они пытаются помочь мужчине.

"Сразу шесть грузовиков столкнулись на въезде в Киев со стороны Борисполя. Бойцы Нацгвардии, которые тоже оказались в эпицентре событий, пытаются достать водителя, которому досталось больше всего", - говорится в сообщении.

Точное количество пострадавших уточняется.

Сразу 6 грузовиков столкнулись на въезде в Киев со стороны Борисполя. Бойцы Нацгвардии, которые тоже оказались в... Posted by Киев Оперативный on Thursday, May 27, 2021

Напомним, недавно в Киеве грузовик наехал на легковое авто и загорелся.