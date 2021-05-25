СБУ планує провести масштабні антитерористичні навчання на "Дніпрогесі"

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У Запоріжжі Антитерористичний центр Служби безпеки України два дні буде проводити масштабні протидиверсійні навчання

Про це у Facebook повідомив речник СБУ Запорізької області Сергій Левченко, передає RegioNews.

За його словами, навчання будуть відбуватися з 26 по 27 травня на Дніпровській гідроелектростанції ("Дніпрогес”).

Основним завданням навчань є відпрацювання алгоритму взаємодії суб’єктів антитерористичної діяльності для реагування на загрози терористичного й диверсійного характеру, і перевірка рівня захищеності потенційно вразливих об’єктів”, - йдеться в повідомленні.

У навчаннях візьмуть участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Національної гвардії і ДСНС.

В СБУ попередили, що під час навчань в районі "Дніпрогесу" тимчасово запровадять особливий режим, буде обмежено рух транспорту і пішоходів, проводитимуть перевірку документів, огляд особистих речей та автомобілів.

У зв'язку з цим СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу”, - додали у відомстві.

Нагадаємо, минулого тижня у Вінниці відбулися масштабні антитерористичні навчання СБУ.