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26 травня 2021, 13:59 1229

На столичній Троєщині у вікно тролейбуса кинули пляшку з бензином

26 травня 2021, 13:59 1229
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Фото: Київ оперативний
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У Києві, в районі Троєщини, невідомий кинув у вікно тролейбуса пляшку з бензином

Відео інцидент опублікував Telegram-канал "Київ.Оперативний", пише RegioNews.

У момент того, що сталося всередині транспорту перебували люди.

Відео інциденту підписано, ймовірно очевидцем подій: "Просто якийсь виродок кинув пляшку з бензином у вікно. Я була всередині. У двох метрах від того, що відбувається. Все навколо загорілося і стало дуже страшно. Водій-молодець, швидко зреагував і відкрив усі двері".

Дещо пізніше стало відомо, що винуватця інциденту затримали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що столична влада хоче провести рейди в маршрутках.

Україна кримінал Київ бензин тролейбуси

 
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