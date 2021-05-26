На столичній Троєщині у вікно тролейбуса кинули пляшку з бензином
У Києві, в районі Троєщини, невідомий кинув у вікно тролейбуса пляшку з бензином
Відео інцидент опублікував Telegram-канал "Київ.Оперативний", пише RegioNews.
У момент того, що сталося всередині транспорту перебували люди.
Відео інциденту підписано, ймовірно очевидцем подій: "Просто якийсь виродок кинув пляшку з бензином у вікно. Я була всередині. У двох метрах від того, що відбувається. Все навколо загорілося і стало дуже страшно. Водій-молодець, швидко зреагував і відкрив усі двері".
Дещо пізніше стало відомо, що винуватця інциденту затримали.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що столична влада хоче провести рейди в маршрутках.
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