На столичной Троещине в окно троллейбуса бросили бутылку с бензином

Фото: Киев Оперативный

В Киеве, в районе Троещины, неизвестный бросил в окно троллейбуса бутылку с бензином

Видео инцидент опубликовал Telegram-канал "Киев.Оперативный", пишет RegioNews.

В момент случившегося внутри транспорта находились люди.

Видео инцидента подписано, вероятно очевидцем событий: "Просто какой-то урод кинул бутылку с бензином в окно. Я была внутри. В двух метрах от происходящего. Все вокруг загорелось и стало очень страшно. Водитель - молодец, быстро среагировал и открыл все двери".

Несколько позже стало известно, что виновника инцидента задержали.

Напомним, ранее сообщалось, что столичная власть хочет провести рейды в маршрутках.