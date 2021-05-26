10:30  26 мая
Украина получила партию вакцины Pfizer, которую купили за средства бюджета
11:31  26 мая
В Киеве следователи ГБР пришли с обысками в Дом профсоюзов
13:40  26 мая
Схема на 35 млн: в городском совете Черкасс проводят обыски
UA | RU
UA | RU
26 мая 2021, 13:59 1208

На столичной Троещине в окно троллейбуса бросили бутылку с бензином

26 мая 2021, 13:59 1208
Читайте також українською мовою
Фото: Киев Оперативный
Читайте також
українською мовою

В Киеве, в районе Троещины, неизвестный бросил в окно троллейбуса бутылку с бензином

Видео инцидент опубликовал Telegram-канал "Киев.Оперативный", пишет RegioNews.

В момент случившегося внутри транспорта находились люди.

Видео инцидента подписано, вероятно очевидцем событий: "Просто какой-то урод кинул бутылку с бензином в окно. Я была внутри. В двух метрах от происходящего. Все вокруг загорелось и стало очень страшно. Водитель - молодец, быстро среагировал и открыл все двери".

Несколько позже стало известно, что виновника инцидента задержали.

Напомним, ранее сообщалось, что столичная власть хочет провести рейды в маршрутках.

Украина криминал Киев бензин троллейбусы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram