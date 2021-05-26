На столичной Троещине в окно троллейбуса бросили бутылку с бензином
В Киеве, в районе Троещины, неизвестный бросил в окно троллейбуса бутылку с бензином
Видео инцидент опубликовал Telegram-канал "Киев.Оперативный", пишет RegioNews.
В момент случившегося внутри транспорта находились люди.
Видео инцидента подписано, вероятно очевидцем событий: "Просто какой-то урод кинул бутылку с бензином в окно. Я была внутри. В двух метрах от происходящего. Все вокруг загорелось и стало очень страшно. Водитель - молодец, быстро среагировал и открыл все двери".
Несколько позже стало известно, что виновника инцидента задержали.
Напомним, ранее сообщалось, что столичная власть хочет провести рейды в маршрутках.
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского