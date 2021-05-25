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25 травня 2021, 11:59 398

У столиці біля "Юності" зійшов з рейок трамвай: рух заблоковано

25 травня 2021, 11:59 398
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Фото з відкритих джерел
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У Києві біля ринку "Юність" трамвай зійшов з рейок, внаслідок чого рух цього виду транспорту тимчасово призупинено

Про це пише RegioNews, посилаючись на "Київ Оперативний".

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Однак рух транспорту ускладнений.

Возле рынка Юность трамвай сошел с рельс. К счастью, никто не пострадал. Движение трамваев временно приостановленно.

Posted by Київ Оперативний on Tuesday, May 25, 2021

Нагадаємо, нещодавно в Одесі також з рейок зійшли два трамваї з пасажирами. Ніхто із людей не постраждав, однак рух на маршруті був зупинений.

Україна Київ транспорт ДТП трамвай

 
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