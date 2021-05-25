В столице возле "Юности" сошел с рельсов трамвай: движение заблокировано
В Киеве возле рынка "Юность" трамвай сошел с рельсов, в результате чего движение этого вида транспорта приостановлено
Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на "Киев Оперативный".
В результате ДТП никто не пострадал. Однако движение транспорта затруднено.
Возле рынка Юность трамвай сошел с рельс. К счастью, никто не пострадал. Движение трамваев временно приостановленно.Posted by Киев Оперативный on Tuesday, May 25, 2021
Напомним, недавно в Одессе также с рельсов сошли два трамвая с пассажирами. Никто из людей не пострадал, однако движение на маршруте было остановлено.
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