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25 мая 2021, 11:59 399

В столице возле "Юности" сошел с рельсов трамвай: движение заблокировано

25 мая 2021, 11:59 399
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Фото из открытых источников
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В Киеве возле рынка "Юность" трамвай сошел с рельсов, в результате чего движение этого вида транспорта приостановлено

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на "Киев Оперативный".

В результате ДТП никто не пострадал. Однако движение транспорта затруднено.

Возле рынка Юность трамвай сошел с рельс. К счастью, никто не пострадал. Движение трамваев временно приостановленно.

Posted by Киев Оперативный on Tuesday, May 25, 2021

Напомним, недавно в Одессе также с рельсов сошли два трамвая с пассажирами. Никто из людей не пострадал, однако движение на маршруте было остановлено.

Украина Киев транспорт ДТП трамвай

 
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