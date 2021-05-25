У центрі Києва знайшли арсенал зброї та боєприпасів в дренажній системі
В Печерському районі столиці Служба безпеки України виявила схрон зброї в дренажно-штольній системі, яка належить до об'єктів критичної інфраструктури
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
Засоби ураження були приховані в одній з дренажно-штольних систем міста, що належить до об’єктів критичної інфраструктури", - повідомили оперативники.
Правоохоронці вилучили зі схованки:
- протитанковий гранатомет РПГ-22;
- автомат АКМ-74;
- 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг;
- майже 1 кг пластиду;
- 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них;
- 5 споряджених магазинів до автомата;
- 320 набоїв калібру 5,45x39 мм.
Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон.
Нагадаємо, у Маріуполі знайшли схрон боєприпасів на закинутому заводі.
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