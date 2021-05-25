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25 травня 2021, 10:49 925

У центрі Києва знайшли арсенал зброї та боєприпасів в дренажній системі

25 травня 2021, 10:49 925
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Фото: СБУ
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В Печерському районі столиці Служба безпеки України виявила схрон зброї в дренажно-штольній системі, яка належить до об'єктів критичної інфраструктури

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Засоби ураження були приховані в одній з дренажно-штольних систем міста, що належить до об’єктів критичної інфраструктури", - повідомили оперативники.

Правоохоронці вилучили зі схованки:

  • протитанковий гранатомет РПГ-22;
  • автомат АКМ-74;
  • 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг;
  • майже 1 кг пластиду;
  • 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них;
  • 5 споряджених магазинів до автомата;
  • 320 набоїв калібру 5,45x39 мм.

Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон.

Нагадаємо, у Маріуполі знайшли схрон боєприпасів на закинутому заводі.

СБУ Київ зброя Боєприпаси Граната

 
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