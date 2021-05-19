У столиці знайшли тіло чоловіка з 18 ножовими пораненнями

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Про це пише RegioNews з посиланням на Національну поліцію.

Зазначається, що тіло чоловіка виявили на вулиці Новаторів. Під час судово-медичної експертизи з'ясувалося, що на тілі близько 18 ножових поранень та численні забої.

Поліція вже здійснює розслідування з приводу цієї події. Також правоохоронці порушили справу за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Вбивці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві знайшли вбитим відомого українського історика Володимира Щукіна.