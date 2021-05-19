В столице нашли тело мужчины с 18 ножевыми ранениями
В Днепровском районе столицы нашли тело 27-летнего мужчины с 18 ножевыми ранениями
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Национальную полицию.
Отмечается, что тело мужчины обнаружили на улице Новаторов. Во время судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что на теле около 18 ножевых ранений и многочисленные ушибы.
Полиция уже ведет расследование по поводу этого инцидента. Также правоохранители возбудили дело по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Убийце грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Напомним, недавно в Николаеве нашли убитым известного украинского историка Владимира Щукина.
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко