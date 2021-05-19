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19 мая 2021, 15:46 791

В столице нашли тело мужчины с 18 ножевыми ранениями

19 мая 2021, 15:46 791
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Фото из открытых источников
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В Днепровском районе столицы нашли тело 27-летнего мужчины с 18 ножевыми ранениями

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Национальную полицию.

Отмечается, что тело мужчины обнаружили на улице Новаторов. Во время судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что на теле около 18 ножевых ранений и многочисленные ушибы.

Полиция уже ведет расследование по поводу этого инцидента. Также правоохранители возбудили дело по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Убийце грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, недавно в Николаеве нашли убитым известного украинского историка Владимира Щукина.

Украина криминал полиция ранение правоохранители

 
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