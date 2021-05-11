В Киеве мужчина из-за ссоры с женой поджег балкон

Теперь ему грозит до 10 лет заключения

Теперь ему грозит до 10 лет заключения

Фото: Нацполіція

В столице Украины мужчина из-за конфликта с женой устроил пожар на балконе своей квартиры в одном из домов на улице Туполева.

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу полиции Києва.

Сообщается, что в результате инцидента никто из людей не пострадал. Полицейские опросили свидетелей, провели первоочередные следственные действия и выяснили, что между супругами возник конфликт. Оказалось, что на момент ссоры мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину задержали, он уже имел судимость за грабеж.

По факту пожара начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Следователи объявили фигуранту о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет.

Напомним, недавно в Киеве на 25 этаже жилого дома загорелась квартира. Это произошло на Балтийском переулке, 5.

Также сообщалось, что в Винницкой области взрыв газа разрушил дом, его владелицу достали из-под завалов.