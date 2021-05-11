08:59  11 мая
Коронавирус в Украине: за сутки более двух тысяч новых случаев
10:52  11 мая
В Киевском центре нефрологии впервые провели посмертную трансплантацию почки
08:11  11 мая
Боевики совершили семь обстрелов позиций ООС на Донбассе: били из минометов и гранатометов
UA | RU
UA | RU
11 мая 2021, 10:50 689

В Киеве мужчина из-за ссоры с женой поджег балкон

11 мая 2021, 10:50 689
Читайте також українською мовою
Теперь ему грозит до 10 лет заключения
Теперь ему грозит до 10 лет заключения
Фото: Нацполіція
Читайте також
українською мовою

В столице Украины мужчина из-за конфликта с женой устроил пожар на балконе своей квартиры в одном из домов на улице Туполева.

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу полиции Києва.

Сообщается, что в результате инцидента никто из людей не пострадал. Полицейские опросили свидетелей, провели первоочередные следственные действия и выяснили, что между супругами возник конфликт. Оказалось, что на момент ссоры мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину задержали, он уже имел судимость за грабеж.

По факту пожара начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Следователи объявили фигуранту о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет.

Напомним, недавно в Киеве на 25 этаже жилого дома загорелась квартира. Это произошло на Балтийском переулке, 5.

Также сообщалось, что в Винницкой области взрыв газа разрушил дом, его владелицу достали из-под завалов.

Украина поджог Киев пожар полиция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция
Тигипко 2.0. Зачем Колесников создает новую партию
Все публикации »
Михаил Басараб
Юрий Чевордов
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua