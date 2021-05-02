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02 травня 2021, 12:08 560

У Києві в квартирі отруїлася сім'я й медики

02 травня 2021, 12:08 560
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Отруєння сталося невідомою речовиною
Отруєння сталося невідомою речовиною
Рixabay
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В одній з квартир у Києві 1 травня пізно ввечері невідомою речовиною отруїлася сім'я. Погано стало і медикам, які приїхали на виклик.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".

Все сталося в будинку 19 на вулиці Максима Берлінського. Медикам надійшов виклик про те, що стало погано дитині: у неї почалися судоми. Лікарі приїхали, але поки надавали допомогу дитині, стало погано й батькам - у них також почалися судоми.

Тоді лікарі викликали ще одну медичну бригаду. Однак поки їхала підмога, судоми почалися вже й у самих лікарів.

"Усі були госпіталізовані: дитина у важкому стані - в "Охматдит", двоє батьків і троє членів бригади швидкої допомоги - в ЛШМД. На місце викликали міліцію і ДСНС, щоб ті з'ясували, що відбувається в цій квартирі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Чернігові госпіталізували дев'ятикласницю з отруєнням таблетками.

Україна Київ ушпиталення отруєння медики

 
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