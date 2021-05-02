В Киеве в квартире отравилась семья и медики

Отравление произошло неизвестным веществом

Отравление произошло неизвестным веществом

Рixabay

В одной из квартир В Киеве 1 мая поздно вечером неизвестным веществом отравилась семья. Плохо стало и медикам, которые приехали на вызов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".

Все произошло в доме 19 на улице Максима Берлинского. Медикам поступил вызов о том, что стало плохо ребенку: у него начались судороги. Врачи приехали, но пока оказывали помощь ребенку стало плохо и родителям - у них также начались судороги.

Тогда врачи вызвали еще одну медицинскую бригаду. Однако пока ехала подмога, судороги начались уже и у самих врачей.

"Все были госпитализированы: ребенок в тяжелом состоянии - в "Охматдет", двое родителей и трое членов бригады скорой помощи в БСМП. На место вызвали милицию и ГСЧС, чтобы те выяснили, что происходит в этой квартире", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Чернигове госпитализировали девятиклассницу с отравлением таблетками.