"Сквер Небесної сотні" за крок до передачі у комунальну власність Києва

Комісії Київради з питань екологічної політики та земельна комісія одноголосна підтримали проєкт рішення. Справа за голосуванням депутатів на пленарному тижні.

Комісії Київради з питань екологічної політики та земельна комісія одноголосна підтримали проєкт рішення. Справа за голосуванням депутатів на пленарному тижні.

Як пише RegioNews, рішення ухвалено одноголосно. 28 квітня земельна комісія також погодила проєкт 17 голосами депутатів Київської міської ради.

Сквер уже тривалий час функціонує як сучасний та динамічний публічний простір. Це місце проведення різноманітних конференцій, майстер класів, концертів, кінопоказів та мистецьких виставок. У 2016 році "Сквер Небесної сотні" вперше в Україні та Східній Європі отримав найпрестижнішу нагороду Європейського конкурсу публічних просторів "Європейська нагорода за урбаністичний публічний простір".

В 2017 році Верховний суд повернув землю Скверу Небесної сотні в державну власність. Для проведення реконструкції та догляду за територією землю необхідно було передати у постійне користування КО "Київзеленбуд". Сьогодні, завдяки рішенням, що були затверджені відповідними комісіями, це стало можливим, повідомляє пресслужба міжфракційного об’єднання "Успішний Київ".

"Попри те, що рішенням суду від 2 серпня 2017 року Сквер повернули в державну власність, його так і не передали на баланс "Київзеленбуду" для забезпечення належного утримання. Більше трьох років Сквер "висить у повітрі", а доглядаю, поливаю і організовую заходи в ньому я, Місто-сад і друзі", - розповідає ініціатор проєкту та член МФО "Успішний Київ" Євгенія Кулеба.

Наступний крок – винесення цього питання на розгляд депутатів Київської міської ради під час пленарного засідання, що заплановане на 13 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві наведуть порядок зі стихійною торгівлею біля станції метро "Героїв Дніпра".