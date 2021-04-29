"Сквер Небесной сотни" за шаг до передачи в коммунальную собственность Киева

Комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики и земельная комиссия единогласно поддержали проект решения. Дело за голосованием депутатов на пленарной неделе

Комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики и земельная комиссия единогласно поддержали проект решения. Дело за голосованием депутатов на пленарной неделе

Как пишет RegioNews, решение принято единогласно. 28 апреля земельная комиссия также согласовала проект 17 голосами депутатов Киевского городского совета.

Сквер уже длительное время функционирует как современное и динамичное публичное пространство. Это место проведения различных конференций, мастер классов, концертов, кинопоказов и художественных выставок. В 2016 году "Сквер Небесной Сотни" впервые в Украине и Восточной Европе получил самую престижную награду европейского конкурса публичных пространств "европейская награда за урбанистическое публичное пространство".

В 2017 году Верховный суд вернул землю Сквера Небесной Сотни в государственную собственность. Для проведения реконструкции и ухода за территорией землю необходимо было передать в постоянное пользование КО "Киевзеленстрой". Сегодня, благодаря решениям, которые были утверждены соответствующими комиссиями, это стало возможным, сообщает пресс-служба межфракционного объединения "Успешный Киев".

"Несмотря на то, что решением суда от 2 августа 2017 года Сквер вернули в государственную собственность, его так и не передали на баланс "Киевзеленстроя" для обеспечения надлежащего содержания. Более трех лет Сквер "висит в воздухе", а ухаживаю, поливаю и организовываю мероприятия в нем я, Город-сад и друзья", - рассказывает инициатор проекта и член МФО "Успешный Киев" Евгения Кулеба.

Следующий шаг – вынесение этого вопроса на рассмотрение депутатов Киевского городского совета во время пленарного заседания, которое запланировано на 13 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве наведут порядок со стихийной торговлей возле станции метро "Героев Днепра".