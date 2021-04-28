Останки тіла сховав у сумку: у Києві затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві
У Києві правоохоронці затримали підозрюваного в жорстокому вбивстві чоловіка, чиє тіло з ножовими пораненнями знайшли в сумці в Голосіївському районі.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Це - місцевий мешканець, 1990 року народження, який був знайомий із потерпілим, 1986 року народження. Попередньо ми з’ясували, що напередодні вони розпивали спиртні напої та між ними виник конфлікт. У результаті 30-річний чоловік схопив ніж, кілька разів вдарив ним по тулубу опонента", - повідомили в поліції.
Далі, щоб приховати сліди злочину, зловмисник розчленував та фрагменти склав у сумку, яку вивіз у безлюдне місце в районі провулка Моторний.
Його затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують зловмиснику повідомлення про підозру та клопотання щодо обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Голосіївському районі Києва знайшли сумку з фрагментами людського тіла.