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28 квітня 2021, 16:59 927

Останки тіла сховав у сумку: у Києві затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві

28 квітня 2021, 16:59 927
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Напередодні він зі знайомим розпивали спиртні напої, а після між ними виник конфлікт
Напередодні він зі знайомим розпивали спиртні напої, а після між ними виник конфлікт
Фото: Нацполіція
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У Києві правоохоронці затримали підозрюваного в жорстокому вбивстві чоловіка, чиє тіло з ножовими пораненнями знайшли в сумці в Голосіївському районі.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Це - місцевий мешканець, 1990 року народження, який був знайомий із потерпілим, 1986 року народження. Попередньо ми з’ясували, що напередодні вони розпивали спиртні напої та між ними виник конфлікт. У результаті 30-річний чоловік схопив ніж, кілька разів вдарив ним по тулубу опонента", - повідомили в поліції.

Далі, щоб приховати сліди злочину, зловмисник розчленував та фрагменти склав у сумку, яку вивіз у безлюдне місце в районі провулка Моторний.

Його затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують зловмиснику повідомлення про підозру та клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Голосіївському районі Києва знайшли сумку з фрагментами людського тіла.

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