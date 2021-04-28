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28 апреля 2021, 16:59 928

Останки тела спрятал в сумку: в Киеве задержали подозреваемого в жестоком убийстве

28 апреля 2021, 16:59 928
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Накануне он со знакомым распивали спиртные напитки, а после между ними возник конфликт
Накануне он со знакомым распивали спиртные напитки, а после между ними возник конфликт
Фото: Нацполиция
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В Киеве правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве мужчины, чье тело с ножевыми ранениями нашли в сумке в Голосеевском районе.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Это - местный житель, 1990 года рождения, который был знаком с потерпевшим, 1986 года рождения. Предварительно мы выяснили, что накануне они распивали спиртные напитки и между ними возник конфликт. В результате 30-летний мужчина схватил нож, несколько раз ударил по туловищу оппонента", - сообщили в полиции.

Далее, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело и фрагменты составил в сумку, которую вывез в безлюдное место в районе переулка Моторный.

Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят злоумышленнику сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, сегодня утром в Голосеевском районе Киева нашли сумку с фрагментами человеческого тела.

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