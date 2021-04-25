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25 квітня 2021, 13:14 119

Працюють попри заборону: у Києві поліція провела рейд по розважальним закладам

25 квітня 2021, 13:14 119
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За добу виявили 34 факти порушення карантинних вимог
За добу виявили 34 факти порушення карантинних вимог
Фото: Нацполіція
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Київські правоохоронці провели 793 перевірки об'єктів господарської діяльності на предмет порушення карантинних вимог. 

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Києва.

Зокрема, тільки за останню добу правоохоронці виявили 34 факти порушень. Серед закладів, які порушили карантинні вимоги зазначають такі розважальні заклади як "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосіївський двір" - усі вони працювали попри заборону та приймали гостей.

Поліцейські припинили роботу закладів, зафіксували факти порушення карантинних вимог та склали адміністративні матеріали на керівників та відвідувачів", - йдеться у повідомленні.

За не виконання вимог статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, на посадових осіб розважальних закладів поліцейські склали 15 протоколів, на відвідувачів - 81 постанову.

Нагадаємо, 16 квітня у столиці закрили два ресторани "Хлібний" за порушення карантинних обмежень. На підставі виявлених порушень на керівників закладів склали адміністративні протоколи.

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