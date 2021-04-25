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25 апреля 2021, 13:14 153

Работают несмотря на запрет: в Киеве полиция провела рейд по развлекательным заведениям

25 апреля 2021, 13:14 153
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За сутки выявили 34 факта нарушения карантинных требований
За сутки выявили 34 факта нарушения карантинных требований
Фото: Нацполиция
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Киевские правоохранители провели 793 проверки объектов хозяйственной деятельности на предмет нарушения карантинных требований. 

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Киева.

В частности, только за последние сутки правоохранители выявили 34 факта нарушений. Среди заведений, нарушивших карантинные требования отмечают такие развлекательные заведения как "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор" - все они работали несмотря на запрет и принимали гостей.

Полицейские прекратили работу заведений, зафиксировали факты нарушения карантинных требований и составили административные материалы на руководителей и посетителей", - говорится в сообщении.

За не выполнения требований статьи 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц развлекательных заведений полицейские составили 15 протоколов, на посетителей - 81 постановление.

Напомним, 16 апреля в столице закрыли два ресторана "Хлебный" за нарушение карантинных ограничений. На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составили административные протоколы.

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