Работают несмотря на запрет: в Киеве полиция провела рейд по развлекательным заведениям

За сутки выявили 34 факта нарушения карантинных требований

За сутки выявили 34 факта нарушения карантинных требований

Фото: Нацполиция

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Киева.

В частности, только за последние сутки правоохранители выявили 34 факта нарушений. Среди заведений, нарушивших карантинные требования отмечают такие развлекательные заведения как "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор" - все они работали несмотря на запрет и принимали гостей.

Полицейские прекратили работу заведений, зафиксировали факты нарушения карантинных требований и составили административные материалы на руководителей и посетителей", - говорится в сообщении.

За не выполнения требований статьи 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц развлекательных заведений полицейские составили 15 протоколов, на посетителей - 81 постановление.

Напомним, 16 апреля в столице закрыли два ресторана "Хлебный" за нарушение карантинных ограничений. На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составили административные протоколы.