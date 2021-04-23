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23 апреля 2021, 16:30 207

Домедицинская помощь будет доступна в столичном метрополитене

23 апреля 2021, 16:30 207
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Новые правила должны заработать с сентября 2021 года
Новые правила должны заработать с сентября 2021 года
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Киевсовет на сессии проголосовал за проект решения о предоставлении работниками метрополитена домедицинской помощи киевлянам и гостям столицы еще до приезда кареты скорой помощи.

Об этом пишет RegioNews.

Новые правила должны заработать с сентября 2021 года. Также к осени метрополитен обязан провести учения для военизированной охраны. В подземке обещают по четыре человека на станции на постоянной основе. В планах также создание в метрополитене отдела обучения домедицинской помощи для остальных работников подземки. Ежедневно метро в Киеве перевозит в среднем более 1,5 миллиона пассажиров.

"Домедицинскую помощь должны уметь оказывать все, независимо от пола, возраста и уровня физической подготовки. Но работники метро обязаны уметь оказывать такую помощь пассажирам по закону", - уверена член межфракционного объединения "Успешный Киев" Ксения Семенова.

Ранее полицейский в метрополитене, благодаря своим навыкам и с помощью внешнего дефибриллятора, спас жизнь киевлянину. В 2019 году "Киевский городской центр общественного здоровья" закупил для столичной подземки 52 дефибрилляторы — по прибору на каждую станцию. Первые дефибрилляторы были установлены еще в мае 2020 года и за все это время использовались уже 16 раз.

Напомним, 22 апреля депутаты Киевского городского совета одобрили изменения в бюджет столицы на 2021 год и Программу экономического и социального развития города на 2021-2023 годы.

Украина метро Киев помощь медики

 
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