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21 квітня 2021, 16:40 865

Стрілянина у комунальників в Києві: злочинця затримали

21 квітня 2021, 16:40 865
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Для розшуку зловмисника у Києві правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію
Для розшуку зловмисника у Києві правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію
Фото з відкритих джерел
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Поліція затримала чоловіка, який, за попередньою інформацією, вистрелив у дорожника в Печерському районі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що для розшуку зловмисника у Києві правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію.

"Завдяки камерам відеоспостереження, встановлених у рамках програми "Безпечне місто", патрульні поліцейські встановили напрямок руху автомобіля правопорушника", - наголосили у поліції.

Повідомляється, що фігурант залишив свій транспортний засіб у Печерському районі столиці та пересів у інше авто.

"Поліцейські зупинили автівку на проспекті Валерія Лобановського та затримали зловмисника. Наразі правоохоронці проводять із ним першочергові слідчі дії. Слідчий відділок Печерського управління поліції вирішує питання щодо правової кваліфікації події", - зауважили правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні у Києві невідомий стріляв у комунальних працівників. Поранення отримав механізатор фрези. Нападник з місця інциденту втік.

Україна стрілянина Київ поліція правоохоронці

 
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