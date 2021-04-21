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21 апреля 2021, 16:40 844

Стрельба в коммунальщиков в Киеве: преступника задержали

21 апреля 2021, 16:40 844
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Для розыска злоумышленника в Киеве правоохранители ввели специальную полицейскую операцию
Для розыска злоумышленника в Киеве правоохранители ввели специальную полицейскую операцию
Фото из открытых источников
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Полиция задержала мужчину, который, по предварительной информации, выстрелил в дорожника в Печерском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что для розыска злоумышленника в Киеве правоохранители ввели специальную полицейскую операцию.

"Благодаря камерам видеонаблюдения, установленных в рамках программы "Безопасный город", патрульные полицейские установили направление движения автомобиля правонарушителя", - отметили в полиции.

Сообщается, что фигурант оставил свое транспортное средство в Печерском районе столицы и пересел в другое авто.

"Полицейские остановили машину на проспекте Валерия Лобановского и задержали злоумышленника. Сейчас правоохранители проводят с ним первоочередные следственные действия. Следственный отдел Печерского управления полиции решает вопрос о правовой квалификации события", - отметили правоохранители.

Напомним, сегодня в Киеве неизвестный стрелял в коммунальных работников. Ранение получил механизатор фрезы. Нападавший с места инцидента скрылся.

Украина стрельба Киев полиция правоохранители

 
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