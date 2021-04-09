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09 квітня 2021, 09:54 22

Магазини "Епіцентр" продложают працювати незважаючи на жорсткий локдаун

09 квітня 2021, 09:54 22
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У магазинах можна купити будь-який товар, незважаючи на обмеження
У магазинах можна купити будь-який товар, незважаючи на обмеження
Фото: з відкритих джерел
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Магазини мережі "Епіцентр" у Києві продовжують свою роботу не дивлячись на посилення карантинних заходів і заборону на торгівлю непродовольчими товарами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на очевидців в соцмережах.

На фото видно, що входи в магазини відкриті та, попри наявності захисних стрічок, відвідувачі просто ігнорують ці огорожі та вільно вибирають товари.

"По всьому залу є огороджувальні стрічки та попередження про те, що магазин під час локдауну продає продукти харчування, зоотовари, квіти, і побутову хімію", - повідомляють користувачі.

Водночас столична поліція продовжує складати адмінпротоколи на київських підприємців за порушення протиепідемічних заходів. Згідно з даними на 9 квітня, протягом останніх діб столичні правоохоронці здійснили перевірки 686 об'єктів господарської діяльності, в результаті чого на юридичних осіб були складені 34 адміністративні протоколи, а також винесені 166 постанов на фізичних осіб.

Нагадаємо, 8 січня повідомлялось, що незважаючи на локдаун, "Епіцентр" продовжує роботу.

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