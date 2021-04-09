Магазины "Эпицентр" продложают работать несмотря на жесткий локдаун

В магазинах можно купить любой товар, невзирая на ограничения

В магазинах можно купить любой товар, невзирая на ограничения

Фото: из открытых источников

Магазины сети "Эпицентр" в Киеве продолжают свою работу несмотря на ужесточение карантинных мер и запрет на торговлю непродовольственными товарами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на очевидцев в соцсетях.

На фото видно, что входы в магазины открыты и, несмотря на наличие ограждающих лент, посетители попросту игнорируют эти ограждения и свободно выбирают товары.

"По всему залу есть оградительные ленты и предупреждения о том, что магазин во время локдауна продает продукты питания, зоотовары, цветы, и бытовую химию", - сообщают пользователи.

В то же время, столичная полиция продолжает составлять админпротоколы на киевских предпринимателей за нарушение противоэпидемических мер. Согласно данным на 9 апреля, в течении последних суток столичные правоохранители совершили проверки 686 объектов хозяйственной деятельности, в результате чего на юридических лиц были составлены 34 административные протоколы, а также вынесены 166 постановлений на физических лиц.

Напомним, 8 января сообщалось, что несмотря на локдаун, "Эпицентр" продолжает работу.