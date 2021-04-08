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08 квітня 2021, 13:49 597

У Києві судитимуть директора торгової біржі: завдав збитків державі на 24,3 млн

08 квітня 2021, 13:49 597
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Фото: Facebook
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Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора торгової біржі за нанесення державі збитків на 24,3 млн грн через зловживання повноваженнями.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Встановлено, що у жовтні 2019 року Фондом гарантування вкладів фізичних осіб проведено аукціон з продажу пулу активів юридичних осіб, які перебувають на балансі чотирьох неплатоспроможних банків.

Однак, переможець торгів не виконав взятих на себе зобов’язань - не перерахував кошти за придбаний лот та не уклав договір купівлі-продажу активів.

Зважаючи на те, що службовими особами торгової біржі до участі в аукціоні цього учасника допущено без сплати гарантійного внеску, без банківської гарантії та не перераховано кошти від забезпечення виконання зобов’язань, державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано 24,3 млн грн збитків.

Раніше повідомлялось, що колишній столичний депутат може загриміти на 10 років до в'язниці через підпал квартири.

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