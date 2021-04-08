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08 апреля 2021, 13:49 592

В Киеве будут судить директора торговой биржи: нанес ущерб государству на 24,3 млн

08 апреля 2021, 13:49 592
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Фото: Facebook
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Киевской городской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении директора торговой биржи за нанесение государству убытков на 24,3 млн грн за злоупотребление полномочиями.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Установлено, что в октябре 2019 года Фондом гарантирования вкладов физических лиц проведен аукцион по продаже пула активов юридических лиц, находящихся на балансе четырех неплатежеспособных банков.

Однако, победитель торгов не исполнил взятых на себя обязательств - не перечислил средства за приобретенный лот и не заключил договор купли-продажи активов.

Несмотря на то, что должностными лицами торговой биржи к участию в аукционе этого участника допущено без уплаты гарантийного взноса, без банковской гарантии и не перечислены средства от обеспечения исполнения обязательств, государству в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц нанесен 24,3 млн грн убытков.

Ранее сообщалось, что бывший столичный депутат может загреметь на 10 лет тюремного заключения за поджог квартиры.

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