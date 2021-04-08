У Києві заражених коронавірусом будуть приймати в пологових будинках та дитячих лікарнях
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в столиці готуються приймати COVID-хворих у пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері у зв'язку зі складною епідемічною ситуацією.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Це найгірший спалах, який можемо спостерігати у більшості регіонів від початку пандемії. Лікарні переповнені, лікарі та медсестри занадто виснажені, кількість нових інфікувань та смертей б'є рекорди", - додали у міністерстві.
Зазначається, що у зв'язку зі складною епідемічною ситуацією заражених коронавірусом будуть розміщувати в пологових будинках та дитячих лікарнях.
Раніше повідомлялось, що за 7 квітня найбільше нових заражень COVID-19 виявили в Києві (1886) та Харківської області (1427).