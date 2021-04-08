08:56  08 квітня
В Україні за добу майже 500 летальних випадків від COVID-19
11:16  08 квітня
Підтримка бізнесу на період локдауну: у Раді зареєстрували законопроєкт
08:39  08 квітня
Бойовики на Донбасі продовжують обстріли: один з українських захисників вбитий, інший поранений
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2021, 12:06 514

У Києві заражених коронавірусом будуть приймати в пологових будинках та дитячих лікарнях

08 квітня 2021, 12:06 514
Читайте также на русском языке
Кількість нових інфікувань та смертей б'є рекорди, лікарні переповнені, повідомляють у МОЗ
Кількість нових інфікувань та смертей б'є рекорди, лікарні переповнені, повідомляють у МОЗ
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в столиці готуються приймати COVID-хворих у пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері у зв'язку зі складною епідемічною ситуацією.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Це найгірший спалах, який можемо спостерігати у більшості регіонів від початку пандемії. Лікарні переповнені, лікарі та медсестри занадто виснажені, кількість нових інфікувань та смертей б'є рекорди", - додали у міністерстві.

Зазначається, що у зв'язку зі складною епідемічною ситуацією заражених коронавірусом будуть розміщувати в пологових будинках та дитячих лікарнях.

Раніше повідомлялось, що за 7 квітня найбільше нових заражень COVID-19 виявили в Києві (1886) та Харківської області (1427).

коронавірус ушпиталення МОЗ медики лікарні

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука
Сто днів мера Чернівців Клічука: тотальна зміна керівної команди і продовження передвиборчих обіцянок
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua